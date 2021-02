Si getta dal ponte col figlio | lei muore Bimbo in fin di vita nel Trevigiano

(Di domenica 21 febbraio 2021) Una donna di 31 anni è morta dopo essersita daldi Vidor, nel, c on in braccio ildi un anno e mezzo. Ilè stato trovato dai soccorritori in condizioni disperate...

Non sarebbe in pericolo di vita il bambino di un anno mezzo che ieri sera è caduto dal ponte in braccio alla mamma che si è lanciata nel vuoto. Lo riferiscono soccorritori e carabinieri che sono intervenuti in località Pederobba, nel Trevigiano, chiamati dai parenti della 31enne che ...

Una donna di 31 anni morta dopo essersi gettata dal ponte di Vidor, nel trevigiano, con in braccio il figlio di un anno e mezzo. Il bimbo stato trovato dai soccorritori in condizioni disperate, ed stato portato all'ospedale di Treviso. La donna ...