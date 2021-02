Paura in volo, il motore prende fuoco dopo il decollo e perde pezzi: i detriti cadono dal cielo – Video (Di domenica 21 febbraio 2021) Incidente senza conseguenze, per fortuna, sul volo della United Airlines diretto a Honolulu e partito da Denver. Poco dopo il decollo, un motore del Boeing 777-200 ha preso fuoco e ha iniziato a perdere pezzi. I piloti sono riusciti a fare marcia indietro e ad atterrare nell’aeroporto da cui erano decollati: nessun ferito tra i 231 passeggeri e trai i dieci membri dell’equipaggio. Impressionanti le immagini girate da alcuni cittadini statunitensi in cui si vedono i detriti cadere dal cielo. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Incidente senza conseguenze, per fortuna, suldella United Airlines diretto a Honolulu e partito da Denver. Pocoil, undel Boeing 777-200 ha presoe ha iniziato are. I piloti sono riusciti a fare marcia indietro e ad atterrare nell’aeroporto da cui erano decollati: nessun ferito tra i 231 passeggeri e trai i dieci membri dell’equipaggio. Impressionanti le immagini girate da alcuni cittadini statunitensi in cui si vedono icadere dalTwitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

