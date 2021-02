Lecce-Cosenza LIVE, la diretta dallo Stadio “Via del Mare” (Di domenica 21 febbraio 2021) Lecce-Cosenza in campo per la 24a giornata del campionato di Serie B. I giallorossi vogliono consolidare la propria posizione all’interno della griglia playoff, mentre la formazione calabrese, impegnata ad uscire la zona playout, ha l’esigenza di muovere la propria classifica al di là delle difficoltà. Le statistiche di Lecce-Cosenza Il Lecce, che in classifica prima della gara di questa sera ha 35 punti (8 vittorie, 11 pareggi, 4 sconfitte), proviene dalla vittoria esterna ottenuta sul campo della Cremonese. Il 2-1 è arrivato con i gol di Gaetano per i grigiorossi, mentre per i pugliesi sono stati utili l’autogol di Castegnetti e la rete di Rodriguez. La squadra di Corini nelle ultime 5 gare di campionato, ha raccolto in tutto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta). Nelle gare al “Via del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021)in campo per la 24a giornata del campionato di Serie B. I giallorossi vogliono consolidare la propria posizione all’interno della griglia playoff, mentre la formazione calabrese, impegnata ad uscire la zona playout, ha l’esigenza di muovere la propria classifica al di là delle difficoltà. Le statistiche diIl, che in classifica prima della gara di questa sera ha 35 punti (8 vittorie, 11 pareggi, 4 sconfitte), proviene dalla vittoria esterna ottenuta sul campo della Cremonese. Il 2-1 è arrivato con i gol di Gaetano per i grigiorossi, mentre per i pugliesi sono stati utili l’autogol di Castegnetti e la rete di Rodriguez. La squadra di Corini nelle ultime 5 gare di campionato, ha raccolto in tutto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta). Nelle gare al “Via del ...

doncarlo74 : RT @VerFilippo: Subito dopo la partita vi aspetto in diretta su Facebook, Twitter e YouTube di @PianetaLecce per commentare Lecce-Cosenza - SalentoSport : #LECCE – “Battere il #Cosenza”, i #tifosi ci credono e incitano la squadra all’esterno dell’albergo… - Leccezionaleit : La carica degli Ultrà Lecce per i giallorossi. Inatteso fuoriprogramma stasera davanti all'Hotel President prima ch… - PSGInMyBlood : RT @VeikkausTV: Futista #VeikkausTV:ssä 22:00 Athletic - Villarreal 22:00 Lecce - Cosenza 22:00 Paris SG - Monaco 22:15 SC Farense - Benfi… - coldpatrix : RT @VerFilippo: Subito dopo la partita vi aspetto in diretta su Facebook, Twitter e YouTube di @PianetaLecce per commentare Lecce-Cosenza -