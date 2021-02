Highlights Benevento-Roma 0-0 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilcon glidi0-0, match della ventitreesima giornata di. Al Vigorito scialbo pareggio a reti bianche per i capitolini, che non riescono a sfondare il muro dei padroni di casa sanniti nonostante il rosso sventolato a Glik già a inizio secondo tempo. In alto le immagini salienti della sfida che chiude la domenica di campionato. In alto le immagini salienti. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace.

- ROMA 0 - 0(4 - 3 - 2 - 1): Montipò; Depaoli, Barba, Glik, Foulon; Hetemaj (78' Tello), Schiattarella, Viola (59' Caldirola); Ionita, Caprari (68' R. Insigne); Lapadula (78' Moncini). All. F. Inzaghi ...Il Bologna , invece, è reduce dal deludente pareggio in casa con ile vorrà ... precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e glidell'andata Bologna (4 - 2 - 3 - 1): ...Pareggio senza reti a Benevento per la Roma che sciupa l'occasione di accorciare sul Milan. I giallorossi di Fonseca hanno giocato di ...Il video con gli highlights di Benevento-Roma 0-0, match della ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Vigorito scialbo pareggio a reti bianche per i capitolini, che non riescono a sfondare il ...