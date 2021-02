Harry e Meghan non sono più ‘royal senior’

(Di domenica 21 febbraio 2021)privati dei titoli dalla Regina Elisabetta. L’annuncio è stato dato da Buckingham Palace. LONDRA (INGHILTERRA) –stati privati dei titoli e dagli incarichi dopo la decisione di lasciare la Famiglia Reale per trasferirsi negli Stati Uniti. A dare l’annuncio è stato Buckingham Palace. La scelta agli ormai due ex royal senior è stata comunicata dalla Regina Elisabetta II dopo una conversazione con il Duca. Una separazione ufficiale, quindi, tra i due e la Famiglia Reale. Da capire ora cosa succederà il prossimo 10 giugno, giorno del centesimo compleanno del Principe Filippo. In molti hanno ipotizzato un ritorno a Buckingham Palace di. La proposta rifiutata Come riportato da TgCom24, la coppia ha chiesto alla ...

Un riferimento agli ultimi sviluppi del complicato rapporto tra i duchi di Sussex e la famiglia reale: pochi giorni fa,hanno annunciato l'intenzione di rinunciare definitivamente allo ...... stando alla quale il principe di Galles potrebbe aver voluto vedere l'anziano padre in un momento cruciale per le vicende di casa Windsor per rassicurarlo a proposito di. Dopo la ...La Gran Bretagna sempre con il fiato sospeso, cresce l'inquietudine per la salute del quasi centenario principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, ricoverato da martedì sera ...Il Regno Unito rimane con il fiato sospeso per il Principe Filippo, 99 anni, da giorni ricoverato al King Edward VII di Londra. Nella giornata di ieri, come hanno riferito fonti britanniche, in ospeda ...