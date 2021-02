Covid, Usa vicini ai 500mila morti: più dei caduti in Guerre mondiali e Vietnam. Fauci: “Mascherina anche nel 2022” (Di domenica 21 febbraio 2021) A oggi sono 497mila le vittime negli Stati Uniti, che si apprestano a superare la drammatica soglia dei 500mila decessi causa Covid in quasi un anno di pandemia. Un numero impressionante, superiore – calcola il New York Times – a quello degli americani morti sui campi di battaglia nelle due Guerre mondiali e in Vietnam. Il numero dei casi sta rallentando ma anche qui, come in Europa, ci sono timori per le nuove varianti. “È scioccante, quasi inverosimile ma è vero. Questa è una pandemia devastante e storica”, ha detto il superesperto americano in malattie infettive Anthony Fauci, riferendosi al numero dei decessi e alla Cnn ha dichiarato che è è “possibile” che gli americani indossino ancora le mascherine per proteggersi dal coronavirus nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) A oggi sono 497mila le vittime negli Stati Uniti, che si apprestano a superare la drammatica soglia deidecessi causain quasi un anno di pandemia. Un numero impressionante, superiore – calcola il New York Times – a quello degli americanisui campi di battaglia nelle duee in. Il numero dei casi sta rallentando maqui, come in Europa, ci sono timori per le nuove varianti. “È scioccante, quasi inverosimile ma è vero. Questa è una pandemia devastante e storica”, ha detto il superesperto americano in malattie infettive Anthony, riferendosi al numero dei decessi e alla Cnn ha dichiarato che è è “possibile” che gli americani indossino ancora le mascherine per proteggersi dal coronavirus nel ...

Agenzia_Ansa : #Covid: Usa verso i 500mila morti, più di quelli in tre guerre - fattoquotidiano : Covid, Usa vicini ai 500mila morti: più dei caduti in Guerre mondiali e Vietnam. Fauci: “Mascherina anche nel 2022” - MediasetTgcom24 : Gli Usa verso i 500mila morti: più di quelli in tre guerre #Covid - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Covid, Usa vicini ai 500mila morti: più dei caduti in Guerre mondiali e Vietnam. Fauci: “Mascherina anche nel 2022” ht… - LiberoP68333298 : RT @OperaNational: #Covid: Stati Uniti i casi scendono del 77% in sei settimane. 'Ecco perché in #aprile il #Virus sparirà'. un professore… -