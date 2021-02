Covid, i medici di base faranno i vaccini. In 35mila pronti a partire (Di domenica 21 febbraio 2021) “Abbiamo sottoscritto oggi un importante protocollo d’intesa con i medici di medicina generale per le vaccinazioni da Covid-19 che ci permette di guardare al futuro organizzativo della campagna vaccinale con maggiore ottimismo”. Lo afferma il governatore emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini. “Con lasottoscrizione di questo nuovo accordo”, spiega, “potremo infatti organizzare in modo più efficace e capillare sul territorio le vaccinazioni e implementarle, dando così respiro a tutti gli altri comparti sanitari in prima linea. Ringrazio sia il ministro Speranza che le organizzazioni di rappresentanza dei medici di medicina generale per il positivo lavoro svolto”. Bonaccini ha tenuto ha ringraziare ” sia il ministro Speranza che le organizzazioni di rappresentanza dei medici di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 febbraio 2021) “Abbiamo sottoscritto oggi un importante protocollo d’intesa con idina generale per le vaccinazioni da-19 che ci permette di guardare al futuro organizzativo della campagna vaccinale con maggiore ottimismo”. Lo afferma il governatore emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini. “Con lasottoscrizione di questo nuovo accordo”, spiega, “potremo infatti organizzare in modo più efficace e capillare sul territorio le vaccinazioni e implementarle, dando così respiro a tutti gli altri comparti sanitari in prima linea. Ringrazio sia il ministro Speranza che le organizzazioni di rappresentanza deidina generale per il positivo lavoro svolto”. Bonaccini ha tenuto ha ringraziare ” sia il ministro Speranza che le organizzazioni di rappresentanza deidi ...

