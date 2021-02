LIVE Sci alpino, Slalom donne Mondiali in DIRETTA: Liensberger in pole per l’oro. Alle 13.30 la seconda manche (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA manche 11.07: L’appuntamento è per le 13.30 con la seconda manche dello speciale Mondiale di Cortina, a più tardi! 11.06: Peterlini al momento è 25ma a 3?11, Gulli è 31ma a 3?88 dalla testa 11.05: Questa la classifica della prima manche dello Slalom speciale femminile: 1 Liensberger Katharina AUT 48.48 2 VLHOVA Petra SVK 48.78 +0.30 3 HOLDENER Wendy SUI 49.72 +1.24 4 SHIFFRIN Mikaela USA 49.78 +1.30 5 BUCIK Ana SLO 49.87 +1.39 6 RAST Camille SUI 50.15 +1.67 7 DUERR Lena GER 50.44 +1.96 8 ANDO Asa JPN 50.45 +1.97 9 NOENS Nastasia FRA 50.50 +2.02 10 WIKSTROEM Emelie SWE 50.51 +2.03 10 MAIR Chiara AUT 50.51 +2.03 12 LYSDAHL Kristin NOR 50.53 +2.05 13 ST-GERMAIN Laurence CAN 50.57 +2.09 14 ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA11.07: L’appuntamento è per le 13.30 con ladello speciale Mondiale di Cortina, a più tardi! 11.06: Peterlini al momento è 25ma a 3?11, Gulli è 31ma a 3?88 dalla testa 11.05: Questa la classifica della primadellospeciale femminile: 1Katharina AUT 48.48 2 VLHOVA Petra SVK 48.78 +0.30 3 HOLDENER Wendy SUI 49.72 +1.24 4 SHIFFRIN Mikaela USA 49.78 +1.30 5 BUCIK Ana SLO 49.87 +1.39 6 RAST Camille SUI 50.15 +1.67 7 DUERR Lena GER 50.44 +1.96 8 ANDO Asa JPN 50.45 +1.97 9 NOENS Nastasia FRA 50.50 +2.02 10 WIKSTROEM Emelie SWE 50.51 +2.03 10 MAIR Chiara AUT 50.51 +2.03 12 LYSDAHL Kristin NOR 50.53 +2.05 13 ST-GERMAIN Laurence CAN 50.57 +2.09 14 ...

