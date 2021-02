Benedict Cumberbatch star della serie The 39 Steps (Di sabato 20 febbraio 2021) L'attore Benedict Cumberbatch sarà il protagonista di un nuovo adattamento televisivo di The 39 Steps, già diventato un film di Alfred Hitchock. Benedict Cumberbatch sarà il protagonista della serie The 39 Steps, ispirata al romanzo di John Buchan. L'attore collaborerà nuovamente con il regista Edward Berger dopo l'ottima accoglienza riservata a Patrick Melrose. La sceneggiatura di The 39 Steps sarà firmata da Mark L. Smith (The Revenant) e sullo schermo si racconterà la storia di un uomo normale, Richard Hannay (Benedict Cumberbatch) che si ritrova coinvolto in una cospirazione globale il cui obiettivo è modificare l'ordine mondiale: 39 passi/scalini che cambieranno il mondo come lo conosciamo, con il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 febbraio 2021) L'attoresarà il protagonista di un nuovo adattamento televisivo di The 39, già diventato un film di Alfred Hitchock.sarà il protagonistaThe 39, ispirata al romanzo di John Buchan. L'attore collaborerà nuovamente con il regista Edward Berger dopo l'ottima accoglienza riservata a Patrick Melrose. La sceneggiatura di The 39sarà firmata da Mark L. Smith (The Revenant) e sullo schermo si racconterà la storia di un uomo normale, Richard Hannay () che si ritrova coinvolto in una cospirazione globale il cui obiettivo è modificare l'ordine mondiale: 39 passi/scalini che cambieranno il mondo come lo conosciamo, con il ...

