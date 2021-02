Tommaso Zorzi esagera su Giulia Salemi: “A San Patrignano..” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tommaso Zorzi finisce nella bufera. Battuta pesantissima su Giulia Salemi, con riferimento alla Comunità di San Patrignano. I fan insorgono Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, amici mai. Prendiamo in prestito… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 19 febbraio 2021)finisce nella bufera. Battuta pesantissima su, con riferimento alla Comunità di San. I fan insorgono, amici mai. Prendiamo in prestito… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - GrandeFratello : Ladies and gentlemen... il nostro @tommaso_zorzi vi ricorda l’imperdibile appuntamento con #GFLATESHOW e...non vede… - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - lapiubonasoio : Ma seriamente vogliono fare una nuova edizione dopo che in quella casa c’è stato TOMMASO ZORZI? ??#tzvip #GFVIP - edserlove4ever : Ma che cazzo é stamattina un processo a Tommaso Zorzi? Ma tutte le schifezze sentite in sti 5 mesi ve le siete dime… -