Maturità 2021, niente scritti: solo l'esame orale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cristina Martelli niente prove scritte ma solo l'orale: il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi conferma al Corsera le indiscrezioni sulla Maturità circolate da giorni. Il maturando partirà da un elaborato ampio e personalizzato sulle materie di indirizzo, concordandolo con il consiglio di classe; da qui comincerà l'orale che si svilupperà poi sulle altre discipline. L'ammissione agli esami sarà disposta in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe. Le prove, come era già previsto, inizieranno a metà giugno. In un'intervista a Il Corriere della Sera, Bianchi ha sottolineato che non ci sarà un accesso automatico all'esame, così come avvenuto l'anno scorso a causa della pandemia di Covid-19, ma l'ammissione "sarà disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe."

10.50 Maturità 2021, Bianchi: "Solo l'orale" Nessuna prova scritta, si inizia a metà giugno e le ammissioni saranno decise allo scrutinio di fine anno. Così, dice al Corsera il ministro dell'Istruzione.