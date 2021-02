M5s, Crimi espelle anche i deputati che non hanno votato la fiducia a Draghi: «Hanno contribuito a frammentare il gruppo» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo i 15 senatori ribelli, adesso tocca ai deputati. Il capo politico reggente del M5s, Vito Crimi, ha infatti annunciato l’espulsione di quanti ieri alla Camera non Hanno votato la fiducia al governo Draghi. Il pallottoliere indica 16 contrari, 12 assenti e 4 astenuti. «Chi ha scelto di votare diversamente ha scelto di chiamarsi fuori da questo gruppo, lasciando dei vuoti. Ora le fila vanno serrate, affinché l’azione del gruppo, della squadra, sia ancora efficace», ha spiegato lo stesso Crimi in un post su Facebook. La ratifica dell’espulsione spetta ora al collegio dei probiviri. La decisione era prevista, ma è comunque destinata ad aggravare la spaccatura interna al M5s, con Alessandro Di Battista che ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo i 15 senatori ribelli, adesso tocca ai. Il capo politico reggente del M5s, Vito, ha infatti annunciato l’espulsione di quanti ieri alla Camera nonlaal governo. Il pallottoliere indica 16 contrari, 12 assenti e 4 astenuti. «Chi ha scelto di votare diversamente ha scelto di chiamarsi fuori da questo, lasciando dei vuoti. Ora le fila vanno serrate, affinché l’azione del, della squadra, sia ancora efficace», ha spiegato lo stessoin un post su Facebook. La ratifica dell’espulsione spetta ora al collegio dei probiviri. La decisione era prevista, ma è comunque destinata ad aggravare la spaccatura interna al M5s, con Alessandro Di Battista che ...

petergomezblog : M5s, Crimi espelle i 15 senatori del No a Draghi. Lezzi si oppone e si candida al direttivo. Grillo rilancia: “Unit… - Agenzia_Ansa : M5s: espulsi 15 senatori che hanno votato no alla fiducia al governo Draghi. Lo annuncia su Facebook il capo politi… - petergomezblog : M5s, Crimi espelle i 15 senatori del No a Draghi. Grillo: “Perseveranza alla Camera, non siamo più marziani”. E ril… - Cla2011 : Emanuela Corda:“La decisione di Crimi mi fa ridere sinceramente, ma io sono serena. Sono convinta di ciò che ho fat… - PalermoToday : Nel M5s volano gli stracci: Crimi espelle i parlamentari ribelli, nasce un nuovo partito? -