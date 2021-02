Il Cantante Mascherato 2: continuiamo ad indagare (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Farfalla All’alba della semifinale della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, certezze non ce ne sono. Se lo scorso anno l’identità di alcuni concorrenti era stata individuata subito, stavolta si fa maggiore fatica ad indovinare chi si nasconda dietro le maschere di Orsetto, Farfalla, Lupo, Pappagallo e Gatto: tuttavia, incrociando le nostre sensazioni con tutti gli indizi finora forniti e le indagini portate avanti dagli investigatori ufficiali del programma, le idee interessanti non mancano. Partiamo dal Lupo, che per noi è Gabriele Cirilli. Tanti gli indizi che rimandano a lui – ha lasciato un gregge importante, salvo poi tornarci (Tale e Quale Show o Zelig), è un comico dunque il suo obiettivo è “far sorridere la gente“, ha figli piccoli e la fobia dell’aereo, oggetto che il Lupo ha mostrato, ma a convincerci è soprattutto la voce, che ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Farfalla All’alba della semifinale della seconda edizione de Il, certezze non ce ne sono. Se lo scorso anno l’identità di alcuni concorrenti era stata individuata subito, stavolta si fa maggiore fatica ad indovinare chi si nasconda dietro le maschere di Orsetto, Farfalla, Lupo, Pappagallo e Gatto: tuttavia, incrociando le nostre sensazioni con tutti gli indizi finora forniti e le indagini portate avanti dagli investigatori ufficiali del programma, le idee interessanti non mancano. Partiamo dal Lupo, che per noi è Gabriele Cirilli. Tanti gli indizi che rimandano a lui – ha lasciato un gregge importante, salvo poi tornarci (Tale e Quale Show o Zelig), è un comico dunque il suo obiettivo è “far sorridere la gente“, ha figli piccoli e la fobia dell’aereo, oggetto che il Lupo ha mostrato, ma a convincerci è soprattutto la voce, che ...

soundsblogit : Il cantante mascherato 2021, semifinale 19 febbraio: due identità svelate e voci al naturale - fixsomg : Quanto devo essere triste e disperata per avere come unico obbiettivo della giornata guardare il cantante mascherato - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 19 FEBBRAIO 2021: UN VENERDÌ TRA IL RITORNO DI CROZZA, IL CANTANTE MASCHERATO E GFVIP - psychosaru : così rassegnata che domani interroga su tre argomenti di cui non ne so nemmeno uno ma tanto chissene perché oggi c’… - UnDueTreBlog : Il cantante mascherato 2 – Semifinale di venerdì 19 febbraio 2021 con Milly Carlucci. -