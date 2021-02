“Facciamo luce sui teatri” | a Bergamo si illuminano Donizetti | Sociale e San Giorgio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Era il 22 febbraio 2020 quando le porte disi chiusero a casa della pandemia. Sono seguiti mesi difficili, per gli altri, per i lavoratori e per tutti i cittadini. Senza i luoghi di arte e cultura, vivi e abitati, le città perdono i propri punti di riferimento. Lo sa bene, una città così profondamente legata al Teatro Gaetano, cuore e centro pulsante della quotidianità pre-pandemia. Dopo quasi un anno, i “templi della bellezza” sono ancora chiusi. Nel silenzio delle Istituzioni, UNITA (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) invita tutte le donne e gli uomini che dirigono iitaliani, da quelli più piccoli fino ai grandiNazionali, a illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio (dalle 19.30 alle 21.30). Non è un evento, nè uno ...