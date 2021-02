Dayane Mello, colpo di scena al GF Vip: coccole e carezze davanti agli altri nella Casa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo GF Vip ha abituato il pubblico a colpi di scena continui in cinque mesi e più di programma, ma pochi se ne sarebbero aspettati altri a pochissimo dalla finale. E invece, tanto per citare il più clamoroso, dopo Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nella Casa è nata una nuova e inaspettata coppia. Quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che, dopo la diffida del fidanzato di lei, Giuliano Condorelli, si sono lasciati trasportare dalla passione. E dire che Rosalinda, seppur fidanzata da 10 anni, fino a poco prima aveva dimostrato di avere un debole per Dayane Mello, che per la cronaca sembrava ricambiare e ora pare assai gelosa di questo nuovo rapporto con Zenga. Ma, a proposito di Dayane, come dicevamo le sorprese sono tutt’altro che finite qui. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo GF Vip ha abituato il pubblico a colpi dicontinui in cinque mesi e più di programma, ma pochi se ne sarebbero aspettatia pochissimo dalla finale. E invece, tanto per citare il più clamoroso, dopo Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelliè nata una nuova e inaspettata coppia. Quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che, dopo la diffida del fidanzato di lei, Giuliano Condorelli, si sono lasciati trasportare dalla passione. E dire che Rosalinda, seppur fidanzata da 10 anni, fino a poco prima aveva dimostrato di avere un debole per, che per la cronaca sembrava ricambiare e ora pare assai gelosa di questo nuovo rapporto con Zenga. Ma, a proposito di, come dicevamo le sorprese sono tutt’altro che finite qui. (Continua ...

