Da Cortina a Bari | caccia alle varianti che sono ovunque Dateci tutti i dati

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Maria Sorbi Entro il 1° marzo le Regioni dovranno fornire le informazioni raccolte. Il Paese sarà diviso in 4 macro-aree, da Nord a Sud. La mutazione inglese già riscontrata in 14 Regioni su 16 I contagi da variante inglese e sudafricana registrati finora sembrano (ma non) casi localizzati. In un asilo di Milano, in una Rsa a Fasano, in istituti scolastici messi in quarantena, in piccoli comuni sparsi per l'Italia. Purtroppo, se c'è una cosa che abbiamo imparato a un anno dall'inizio della pandemia, è che quando si cominciano a contare focolai così frequenti, significa che legià più che diffuse. Si tratta solo di tracciarle e contarle. Non siamo ancora arrivati al livello dei reparti ospedalieri intasati ma a quanto pare l'allarme sta diventando sempre più consistente. Un'altra spia del sommerso dei ...