Covid, in Liguria 274 nuovi casi e 15 morti. Ricoveri in calo. Varianti, Ansaldi: “Aumentano i test positivi: dal 14 al 21% sul totale dei tamponi” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il responsabile della Prevenzione di Alisa: “Un solo caso di variante sudafricana ed è importato”. Intanto la Regione sigla l’accordo con i medici di famiglia per le prenotazioni dei vaccini e le somministrazioni degli over 80 Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il responsabile della Prevenzione di Alisa: “Un solo caso di variante sudafricana ed è importato”. Intanto la Regione sigla l’accordo con i medici di famiglia per le prenotazioni dei vaccini e le somministrazioni degli over 80

