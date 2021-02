Variante inglese covid a Mondiali sci, 4 casi a Cortina (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Variante inglese del Coronavirus ai Mondiali di sci di Cortina. La Variante è stata individuata in quattro tamponi provenienti da un gruppo di sei prelevati tra i partecipanti ai Mondiali. Lo ha reso noto oggi la dottoressa Antonia Ricci, direttrice dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie di Padova, che per conto della Regione Veneto sta attuando un programma di sequenziamento del virus sul territorio. Si tratta, secondo quanto ha spiegato la Ricci, di “persone residenti in Italia”, ma non è stato ancora accertato se si tratti di atleti, tecnici o accompagnatori. Funweek. Leggi su funweek (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladel Coronavirus aidi sci di. Laè stata individuata in quattro tamponi provenienti da un gruppo di sei prelevati tra i partecipanti ai. Lo ha reso noto oggi la dottoressa Antonia Ricci, direttrice dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie di Padova, che per conto della Regione Veneto sta attuando un programma di sequenziamento del virus sul territorio. Si tratta, secondo quanto ha spiegato la Ricci, di “persone residenti in Italia”, ma non è stato ancora accertato se si tratti di atleti, tecnici o accompagnatori. Funweek.

RobertoBurioni : Nel Regno Unito sono in un momento difficile a causa della contagiosissima 'variante inglese'. Ma stanno vaccinando… - LegaSalvini : GALLI SMENTITO DAL SUO OSPEDALE: “NON È VERO CHE ABBIAMO TERAPIE INVASE DA VARIANTE INGLESE” - stanzaselvaggia : Tutti i cluster che hanno reso zone rosse i 4 comuni in Lombardia nascono dalle scuole. Centinaia di contagi di var… - AlanElettronico : A Viggiù zona rossa dovuta alla diffusione di variante inglese e scozzese. Focolaio? La scuola dell'infanzia. Non aggiungo altro. - AnnaP1953 : RT @EliseiNicole: Galli smentito dal suo ospedale: Non è vero che abbiamo terapie invase da variante inglese -