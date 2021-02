“Ti è piaciuto?”. GF Vip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò fuggono sotto le coperte ma si sente tutto (Di giovedì 18 febbraio 2021) È accaduto tutto dopo il Tommaso Zorzi Late Night Show di ieri sera. Un’altra lite fra le nostre due (ex) preferite Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, poi però a differenza della altre volte, la nostra Rosy attorno alle 3 di notte è corsa a letto a farsi consolare dal suo Andrea Zenga nuovo di zecca. I due vipponi si sono baciati appassionatamente per più di un’ora e tra una coccola e l’altra si sono sentiti di confessarsi. Rosalinda Cannavò ha dichiarato ad Andrea Zenga qualcosa di veramente compromettente che, prima di allora, si può dire non avesse ammesso nemmeno a sé stessa. E poi il colpo di scena…(Continua dopo le foto) “Calcola che io ho preso una decisione importante scegliendo te. Io ti parlo di me, ma tu vedi cosa devi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) È accadutodopo il Tommaso Zorzi Late Night Show di ieri sera. Un’altra lite fra le nostre due (ex) preferitee Dayane Mello, poi però a differenza della altre volte, la nostra Rosy attorno alle 3 di notte è corsa a letto a farsi consolare dal suonuovo di zecca. I due vipponi si sono baciati appassionatamente per più di un’ora e tra una coccola e l’altra si sono sentiti di confessarsi.ha dichiarato adqualcosa di veramente compromettente che, prima di allora, si può dire non avesse ammesso nemmeno a sé stessa. E poi il colpo di scena…(Continua dopo le foto) “Calcola che io ho preso una decisione importante scegliendo te. Io ti parlo di me, ma tu vedi cosa devi ...

Ele75480142 : RT @GirovagaC: Cosa vi è piaciuto stasera? L'aveva scritto Tommaso. Cosa non ha funzionato? Erano le parti imposte dagli autori. Finché non… - Giovanna180751 : RT @GirovagaC: Cosa vi è piaciuto stasera? L'aveva scritto Tommaso. Cosa non ha funzionato? Erano le parti imposte dagli autori. Finché non… - GirovagaC : Cosa vi è piaciuto stasera? L'aveva scritto Tommaso. Cosa non ha funzionato? Erano le parti imposte dagli autori. F… - vip_erella : @pardonmypandora @alemaddie Questo paragone grey’s - gf m’è piaciuto! - infoitcultura : GF vip, Tommaso rovina San Valentino a Giulia e Pierpaolo? Il gesto che non è piaciuto ai fan dei Prelemi -