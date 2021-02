FirenzePost : Migranti: altri arrivi a Lampedusa, 108 stipati su due barche - giovcusumano : RT @EleonoraCamilli: #Draghi fa riferimento di nuovo al Migration Pact e a solidarietà europea per redistribuzione. 'L'Italia, appoggiata… - SARwatchMED : RT @EleonoraCamilli: #Draghi fa riferimento di nuovo al Migration Pact e a solidarietà europea per redistribuzione. 'L'Italia, appoggiata… - Matteo67 : Bravo #Draghi che ha dato ragione a salvini sull’obbligo della redistribuzione dei migranti negli altri stati europ… - Matteo67 : @La7tv ?????? Draghi ha dato ragione a salvini sull’obbligo della redistribuzione dei migranti negli altri stati europ… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti altri

"Vi sono poi strumenti specifici" per il Mezzogiorno "quali il credito d'imposta einterventi ... I- "Altra sfida sarà il negoziato sul nuovo Patto per le migrazioni e l'asilo, nel quale ...Amnesty International eorganismi tra cui le Nazioni Unite, hanno documentato il ...dell'intelligence nonostante il coinvolgimento di questa milizia in violazioni dei diritti umani deie ...Un barcone con 91 persone è stato intercettato dagli uomini della Guardia di finanza, ed è stata soccorsa un'altra carretta del mare con17 migranti ...In alcuni villaggi si fanno pagare per non fare la spia: 3 euro per una doccia tiepida ai bimbi profughi. Con temperature sottozero “le guardie tolgono i pannolini ai nostri fig ...