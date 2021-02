Il ritorno dei problemi Tiscali, non funziona rete il 18 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si registrano nuovi problemi Tiscali in questo giovedì 18 febbraio. Non funziona la rete dell’operatore per diversi clienti italiani per i quali è completamente inibita la navigazione e naturalmente qualsiasi servizio ad esso associato come pure la posta elettronica. Una grossa grana, soprattutto per coloro che sono ancora in smart working per l’emergenza Covid-19. Le anomalie seguono quelle di inizio anno che hanno investito, in particolar modo, le caselle mail di tanti utenti.La situazione attuale è ben fotografata dal servizio Downdetector. I problemi Tiscali di questa giornata sono iniziati intorno alle ore 9:00 e stanno proseguendo nel momento di questa pubblicazione. Siamo già nell’ordine del centinaio di segnalazioni di difficoltà di navigazione ma la situazione ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si registrano nuoviin questo giovedì 18. Nonladell’operatore per diversi clienti italiani per i quali è completamente inibita la navigazione e naturalmente qualsiasi servizio ad esso associato come pure la posta elettronica. Una grossa grana, soprattutto per coloro che sono ancora in smart working per l’emergenza Covid-19. Le anomalie seguono quelle di inizio anno che hanno investito, in particolar modo, le caselle mail di tanti utenti.La situazione attuale è ben fotografata dal servizio Downdetector. Idi questa giornata sono iniziati intorno alle ore 9:00 e stanno proseguendo nel momento di questa pubblicazione. Siamo già nell’ordine del centinaio di segnalazioni di difficoltà di navigazione ma la situazione ...

