Fedez sgridato da Leone | “Non si dice quella parolaccia”

Ultime Notizie dalla rete : Fedez sgridato

Corriere della Sera

La coppia è ancora in gara, ma all'inizio Francesca deve averlonon poco. Tanto che per giorninon ha più postato nulla. Fino a oggi.La coppia è ancora in gara, ma all'inizio Francesca deve averlonon poco. Tanto che per giorninon ha più postato nulla. Fino a oggi.Il piccolo di casa Ferragnez sta diventando un ometto e mentre attende la nascita della sorellina a suon di “baci” sulla pancia della mamma, ecco che continua a deliziare i suoi fan con battute e gag ...Dopo giorni di assenza da Instagram il rapper ha postato una foto per chiudere il caso «rischio squalifica» da Sanremo, per alcuni secondi del loro brano pubblicati sui social ...