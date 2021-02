Dayane Mello contro Rosalinda: “Amicizia? No, ormai va la coppia” (Video) (Di giovedì 18 febbraio 2021) ormai sembra essere naufragata l’Amicizia tra Rosalinda e Dayane. Il loro rapporto si è deteriorato dopo che Rosalinda e Andrea Zenga si sono fidanzati La modella brasiliana Dayane Mello attacca la ormai ex amica Rosalinda Cannavò perché non le va giù la sua relazione con Zenga, mentre lei piange disperata dopo le battute pungenti di Dayane. In particolare mentre erano sedute in veranda con Stefania Orlando e Samantha De Grenet, all’arrivo di Zenga, Dayane ha attaccato Rosalinda parlando di strategia a proposito della sua liaison, lamentando una disparità di trattamento tra le storie d’Amicizia e quelle di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021)sembra essere naufragata l’tra. Il loro rapporto si è deteriorato dopo chee Andrea Zenga si sono fidanzati La modella brasilianaattacca laex amicaCannavò perché non le va giù la sua relazione con Zenga, mentre lei piange disperata dopo le battute pungenti di. In particolare mentre erano sedute in veranda con Stefania Orlando e Samantha De Grenet, all’arrivo di Zenga,ha attaccatoparlando di strategia a proposito della sua liaison, lamentando una disparità di trattamento tra le storie d’e quelle di ...

