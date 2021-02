Bitcoin: continua la sua corsa, tocca nuovo record a 52 mila dollari (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - continua la corsa del Bitcoin che oggi ha superato anche quota 52 mila dollari. Attualmente la criptovaluta viaggia intorno ai 52.075 dollari confermando così il trend rialzista che ha subito un'accelerazione nei giorni scorsi dopo che Tesla ha annunciato il suo investimento di 1,5 miliardi di dollari. Il successo dei Bitcoin potrebbe anche far cambiare l'orientamento delle aziende sulla scia della decisione del gruppo fondato da Elon Musk anche se per ora l'atteggiamento resta improntato alla cautela per una criptovaluta molto volatile. Secondo un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi da Gartner, la società Usa che si occupa di consulenza strategica, solo il 5% dei dirigenti finanziari (inclusi 50 Cfo) di 77 aziende ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) -ladelche oggi ha superato anche quota 52. Attualmente la criptovaluta viaggia intorno ai 52.075confermando così il trend rialzista che ha subito un'accelerazione nei giorni scorsi dopo che Tesla ha annunciato il suo investimento di 1,5 miliardi di. Il successo deipotrebbe anche far cambiare l'orientamento delle aziende sulla scia della decisione del gruppo fondato da Elon Musk anche se per ora l'atteggiamento resta improntato alla cautela per una criptovaluta molto volatile. Secondo un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi da Gartner, la società Usa che si occupa di consulenza strategica, solo il 5% dei dirigenti finanziari (inclusi 50 Cfo) di 77 aziende ...

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin continua Bitcoin ed Ethereum, l'impennata continua Bitcoin ed Ethereum, l'impennata continua. Anche oggi infatti il Bitcoin sembra destinato a segnare nuovi record: ha già toccato i 43mila euro ieri sera e ora ondeggia intorno a quella cifra impensabile fino a un mesetto fa quando ...

Febbre Ethereum, boom acquisti a nuovo record oltre $.1900: +160% da inizio anno Oltre al Bitcoin anche l'Ethereum, la seconda criptovaluta al mondo, continua a inanellare nuovi massimi storici. Nelle ultime ore, stando ai dati di CoinDesk, è balzata fino a $1.918,52, prima di smorzare ...

E se un Bitcoin arrivasse a un milione di dollari? Le previsioni degli analisti, forti del momento d'oro, puntano molto in alto. Ma arriva anche il campanello d'allarme ...

