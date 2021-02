5 Stelle | dissidenti anche alla Camera

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Qualche defezione era stata messa in conto. Si vocifera che Beppe Grillo non fosse neturbato dal privarsi di qualche eletto che considera fuori controllo e inadattonuova fase che intende imprimere al Movimento 5. Ma da quando il numero dei no a Draghi al senato, mercoledì in tarda serata, è arrivato a quindici, si è capito che questo non sarà un passaggio indolore. Così, quando ieri mattina il reggente Vito Crimi, il capo politico che gli stessi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Alcuni deisono orientati a fare ricorso contro le espulsioni. Altri, come Matteo Mantero, a "imbullonarsi" allo scranno. Chi è in uscita, non sa bene dove andare. Non tutti vorrebbero ......la spaccatura anche alla Camera del Movimento 5. Un numero, 20, che vuol dire anche la possibilità di costituire un gruppo autonomo soprattutto se, come previsto dal regolamento, i...Nei prossimi giorni l’esecutivo dovrà varare le nomine di sottosegretari e viceministri. Necessari anche per far ripartire i lavori ...Il governo guidato da Mario Draghi ottiene la fiducia anche alla Camera, dopo quella incassata ieri al Senato. L'esito del voto arriva intorno alle 21.45: 591 votanti, 535 sì, 56 no e 5 astenuti. Una ...