Sampdoria, Ferrero su Keita: «È fortissimo, speriamo di potercelo permettere» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Massimo Ferrero ha esaltato le qualità di Keita Balde, facendo il punto sul possibile futuro Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha fatto il punto sul possibile futuro di Keita Balde in maglia blucerchiata. Le sue parole riportate da Il Secolo XIX. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 «Balde è fortissimo, è una Rolls Royce che speriamo di poterci consentire in questo calcio che, come tutta l’economia, attraversa una fase di crisi. Noi siamo felicissimi di lui, nei prossimi mesi ci siederemo a parlarne e troveremo una soluzione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Massimoha esaltato le qualità diBalde, facendo il punto sul possibile futuro Massimo, presidente della, ha fatto il punto sul possibile futuro diBalde in maglia blucerchiata. Le sue parole riportate da Il Secolo XIX. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 «Balde è, è una Rolls Royce chedi poterci consentire in questo calcio che, come tutta l’economia, attraversa una fase di crisi. Noi siamo felicissimi di lui, nei prossimi mesi ci siederemo a parlarne e troveremo una soluzione». Leggi su Calcionews24.com

clubdoria46 : #Sampdoria, #Ferrero mette in dubbio il riscatto di #Keita #calciomercato #samp #monaco - clubdoria46 : #LazioSamp, #Lotito e #Ferrero: dal #Palermo agli 'sgarri' degli ultimi mesi #samp #lazio #salernitana - AnsaLiguria : Sampdoria: con Keita in campo la squadra vola, già 20 punti. Venerdì Ferrero guiderà una delegazione nella visita a… - ansacalciosport : Sampdoria: con Keita in campo la squadra vola, già 20 punti. Venerdì Ferrero guiderà una delegazione nella visita a… - it_samp : Futuro @KeitaBalde, #Ferrero frena: 'nei prossimi mesi ci siederemo ad un tavolo, il calcio è in crisi' #sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ferrero Sampdoria, Ferrero su Keita: "È fortissimo, speriamo di potercelo permettere" Massimo Ferrero ha esaltato le qualità di Keita Balde, facendo il punto sul possibile futuro Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha fatto il punto sul possibile futuro di Keita Balde in maglia blucerchiata. Le sue parole riportate da Il Secolo XIX. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU ...

Sampdoria, l'appello di Vidal: 'Ingresso fondi irrobustirebbe il patrimonio dei club' ...Massimo Ferrero in merito alla possibile partnership con i fondi nel mondo del calcio indicano di preciso quale è la posizione della società blucerchiata in merito. Le tre società liguri, Sampdoria ...

Sampdoria: Ferrero esulta sui social, la risposta dei tifosi è immediata ClubDoria46.it Sampdoria, Ferrero su Keita: «È fortissimo, speriamo di potercelo permettere» Massimo Ferrero ha esaltato le qualità di Keita Balde, facendo il punto sul possibile futuro Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha fatto il punto sul possibile futuro di Keita Balde in magli ...

Sampdoria, Ferrero mette in dubbio il riscatto di Keita Il riscatto di Keita Balde è un argomento molto caldo in casa Sampdoria: Massimo Ferrero lo paragona a una Rolls Royce e parla del suo futuro La Sampdoria nel 2021 ha la fortuna di poter contare su un ...

Massimoha esaltato le qualità di Keita Balde, facendo il punto sul possibile futuro Massimo, presidente della, ha fatto il punto sul possibile futuro di Keita Balde in maglia blucerchiata. Le sue parole riportate da Il Secolo XIX. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ......Massimoin merito alla possibile partnership con i fondi nel mondo del calcio indicano di preciso quale è la posizione della società blucerchiata in merito. Le tre società liguri,...Massimo Ferrero ha esaltato le qualità di Keita Balde, facendo il punto sul possibile futuro Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha fatto il punto sul possibile futuro di Keita Balde in magli ...Il riscatto di Keita Balde è un argomento molto caldo in casa Sampdoria: Massimo Ferrero lo paragona a una Rolls Royce e parla del suo futuro La Sampdoria nel 2021 ha la fortuna di poter contare su un ...