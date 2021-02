Regno Unito | ricovero per il marito della regina Elisabetta

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il principe Filippo è stato ricoverato in ospedale per un malore non specificato: Buckingham Palace precisa che si tratta di una misura precauzionale. Il principe Filippo è stato ricoverato in ospedale: misura precauzionale su Notizie.it.

fattoquotidiano : Variante inglese, i nuovi dati dal Regno Unito: “Fino al 50% più contagiosa, così la mortalità aumenta del 30-70%” - antoguerrera : Regno Unito, una legge per la libertà di parola nelle università Coloro che si sentiranno censurati potranno chied… - CarloStagnaro : Il Regno Unito è il paese più liberalizzato d'Europa con un punteggio di 93/100. Seguono Irlanda (79) e Spagna (78)… - max79xlx : @MediasetTgcom24 Covid-21. La presunta mutazione è arrivata. sono due ceppi britannico e californiano due varianti… - Elisheba : RT @giorgiogilestro: Il regno unito sta per inizare un tipo di sperimentazione molto rara e controversa: un challenge trial. Si tratta di i… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

Read More World Covid, nuova variante scoperta nel: potrebbe sfuggire ai vaccini 17 Febbraio 2021 Identificata nelun'altra variante di Sars - CoV - 2 che potrebbe sfuggire ai ...Il suo discorso va in direzione esattamente opposta a quella del. 'Gli Stati nazionali rimangono il riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono ...Il p rincipe Filippo è stato ricoverato in ospedale martedì sera come "misura precauzionale", dopo aver sofferto un ...l principe Filippo è stato ricoverato in ospedale martedì sera come «misura precauzionale», dopo aver sofferto un malore.