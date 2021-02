Raffaele Cutolo | la morte per i postumi di una polmonite | «Fortemente debilitato | pesava 40 chili»

repubblica : ?? Camorra, e' morto il boss Raffaele Cutolo - HuffPostItalia : È morto il boss della camorra Raffaele Cutolo - Corriere : Camorra, morto Raffaele Cutolo - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Camorra, morto Raffaele Cutolo - DavideRicci1973 : Camorra, è morto il Boss Raffaele #Cutolo. Bandiere a mezz'asta in tutte le sedi di Forza Italia. Giggino 'a purpe… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaele Cutolo

Era ricoverato da sei mesi nel reparto sanitario detentivo del carcere di Parma e alle 20.21 di oggi è morto, boss e fondatore della Nuova Camorra Organizzata. Aveva 79 anni ed era malato da tempo. Le sue condizioni si sono aggravate a causa di una setticemia del cavo orale conseguenza dei ...E lo stesso destino si aspettavano boss comee Nitto Santapaola. Non torneranno in libertà. E chi era già fuori riandrà in cella. Per Zagaria il giudice di sorveglianza deciderà il 22.LA MORTE DEL BOSS Morto Raffaele Cutolo, il sindaco di Ottaviano: «Gettò. LA MORTE DEL BOSS Morto Cutolo, l'ultima “verità” del boss della. LA MORTE DEL BOSS Camorra, morto Raffaele Cutolo. Morto Raff ...Era il camorrista per eccellenza Raffaele Cutolo, fondatore nonché capo della Nuova Camorra Organizzata morto nel reparto sanitario del carcere di Parma, lo stesso dove ...