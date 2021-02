Napoli, Mertens ha preferito essere curato in Belgio piuttosto che in sede (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela un retroscena sull’attaccante del Napoli Dries Mertens. Dries Mertens non è ancora pronto per scendere in campo. L’attaccante … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela un retroscena sull’attaccante delDries. Driesnon è ancora pronto per scendere in campo. L’attaccante … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MixEmpoleon : @RaffaeleDeSa 1 Napoli 2 Benevento 3 non è odio ma semplice antipatia:Juventus/Inter/Milan/Lazio/Roma(squadra)/Atal… - Time4Stream : SkySport 24 Napoli (Italy) 17.02.2021 #time4stream #skysport #cameraman #crewtv #broadcast #liveU #SerieA… - NCN_it : #CDS – #NAPOLI, IL GOL DI #OSIMHEN MANCA DALL'8 NOVEMBRE. QUELLO DELL'ATTACCANTE DA PIÙ DI UN MESE... #Petagna… - calciotoday_it : ??Allarme #Napoli: tempi lunghi per #Mertens ??Le sue condizioni #17febbraio #SerieATIM - TuttoFanta : ?? #NAPOLI : ancora riabilitazione in Belgio per #Mertens. Potrebbe tornare per l'inizio della prossima settimana.… -