Daydreamer, anticipazioni 18 febbraio: la proposta di Yigit (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'imminente pubblicazione del romanzo di Sanem porterà ulteriori problemi nella sua tormentata storia d'amore con Can. La trama di Daydreamer di domani 18 febbraio, anticipa che Yigit chiederà a Sanem se sia riuscita a riavere il diario da Can e l'autorizzazione a pubblicarlo. La ragazza gli darà una risposta negativa ed aggiungerà che non lo pubblicherà mai senza il consenso del Divit. A quel punto, l'editore visto che manca sempre meno alla pubblicazione, le proporrà di andare a cercare Can e che proverà a parlargli lui ed approfitterà per scusarsi della rissa sfiorata al ricevimento di nozze di Emre e Leyla. Daydreamer, trama 18 febbraio: Yigit mette fretta a Sanem Sanem sta per pubblicare il suo primo romanzo, ma vista la difficoltà a trovare la concentrazione e la giusta ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'imminente pubblicazione del romanzo di Sanem porterà ulteriori problemi nella sua tormentata storia d'amore con Can. La trama didi domani 18, anticipa chechiederà a Sanem se sia riuscita a riavere il diario da Can e l'autorizzazione a pubblicarlo. La ragazza gli darà una risposta negativa ed aggiungerà che non lo pubblicherà mai senza il consenso del Divit. A quel punto, l'editore visto che manca sempre meno alla pubblicazione, le proporrà di andare a cercare Can e che proverà a parlargli lui ed approfitterà per scusarsi della rissa sfiorata al ricevimento di nozze di Emre e Leyla., trama 18mette fretta a Sanem Sanem sta per pubblicare il suo primo romanzo, ma vista la difficoltà a trovare la concentrazione e la giusta ...

Fede4Cesc : @IlSigarodiCY Si si lo so.. ma siccome avevo visto le anticipazioni su Mediaset play e c’era quella scena ci sono r… - SarahPatellaro : Ma ieri ho visto le anticipazioni di oggi su Mediaset Play e la puntata iniziava con Nihat e Mevkibe che parlavano… - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni dal 22 al 26 febbraio 2021: Il piano di Aziz per far riavvicinare Can e Sanem - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 18 febbraio: Can geloso di Yigit - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 17 febbraio 2021: Sanem vuole Can come protagonista del suo romanzo, ma lui… -