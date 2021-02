Covid: Gentiloni, 'grave errore acquisto vaccini per singoli Stati' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - Se ogni Paese Ue acquistasse vaccini in maniera indipendente "sarebbe un grave errore. Quasi tutti i Paesi Ue ci rimetterebbero, forse tutti". Lo ha detto Paolo Gentiloni a Porta a Porta. "Il problema è di ritardi nella produzione dei vaccini, che non si risolve dicendo 'me li compro io'. C'è una capacità produttiva dei tre vaccini approvati che è inferiore alle attese", ha sottolineato il commissario Ue. "I vaccini funzionano, ma la capacità produttiva è molto lenta. Abbiamo distribuito 25mln di dosi in Europa, arriveremo a 110mln nel primo trimestre e 400-420mln nei primi sei mesi dell'anno. Dovremo cercare di fare di più se vogliamo arrivare a fine estate al 70pc di popolazione vaccinata", ha spiegato Gentiloni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - Se ogni Paese Ue acquistassein maniera indipendente "sarebbe un. Quasi tutti i Paesi Ue ci rimetterebbero, forse tutti". Lo ha detto Paoloa Porta a Porta. "Il problema è di ritardi nella produzione dei, che non si risolve dicendo 'me li compro io'. C'è una capacità produttiva dei treapprovati che è inferiore alle attese", ha sottolineato il commissario Ue. "Ifunzionano, ma la capacità produttiva è molto lenta. Abbiamo distribuito 25mln di dosi in Europa, arriveremo a 110mln nel primo trimestre e 400-420mln nei primi sei mesi dell'anno. Dovremo cercare di fare di più se vogliamo arrivare a fine estate al 70pc di popolazione vaccinata", ha spiegato

