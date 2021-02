Calcio, cancellata la Youth League 2021! La pandemia stoppa la Coppa europea giovanile (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La pandemia costringe allo stop l’edizione 2020-2021 della Youth League di Calcio. Questa è l’amara la decisione presa dal Comitato Esecutivo della UEFA che ha quindi deciso oggi di annullare la Coppa dedicata ai settori giovanili europei a causa del Covid-19 e, soprattutto, per gli effetti sull’organizzazione delle competizioni. Per l’Italia, quindi, si ferma sul nascere il percorso di Juventus, Atalanta, Inter e Lazio. Di seguito il comunicato emesso dalla UEFA: «Il comitato aveva inizialmente deciso lo scorso anno di modificare il formato del concorso e di ritardarne l’inizio, ma da allora le varie misure imposte dalle autorità sanitarie di tutta Europa hanno continuato ad evolversi. Le limitazioni ai viaggi che interessano i club partecipanti creano grosse difficoltà per l’organizzazione delle loro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lacostringe allo stop l’edizione 2020-2021 delladi. Questa è l’amara la decisione presa dal Comitato Esecutivo della UEFA che ha quindi deciso oggi di annullare ladedicata ai settori giovanili europei a causa del Covid-19 e, soprattutto, per gli effetti sull’organizzazione delle competizioni. Per l’Italia, quindi, si ferma sul nascere il percorso di Juventus, Atalanta, Inter e Lazio. Di seguito il comunicato emesso dalla UEFA: «Il comitato aveva inizialmente deciso lo scorso anno di modificare il formato del concorso e di ritardarne l’inizio, ma da allora le varie misure imposte dalle autorità sanitarie di tutta Europa hanno continuato ad evolversi. Le limitazioni ai viaggi che interessano i club partecipanti creano grosse difficoltà per l’organizzazione delle loro ...

