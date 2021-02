Viabilità e disagi tra frane e strade chiuse: l'appello della FeNAILP di Amalfi e la modifica di 3 linee di Busitalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Frana in Costiera: nuovo restringimento di carreggiata sulla Strada Amalfitana 15 febbraio 2021 Non è un periodo semplice per la Viabilità nel nostro territorio. 'Dissequestro dell'area e rispristino ... Leggi su salernotoday (Di martedì 16 febbraio 2021) Frana in Costiera: nuovo restringimento di carreggiata sulla Stradatana 15 febbraio 2021 Non è un periodo semplice per lanel nostro territorio. 'Dissequestro dell'area e rispristino ...

salernotoday : Viabilità e disagi tra frane e strade chiuse: l'appello della FeNAILP di Amalfi e la modifica di 3 linee di Busital… - BabboleoNews : #Genova: proseguono i problemi in #autostrada. Con l'avvio del cantiere per mettere in sicurezza la galleria Monte… - ottochannel : Maltempo nel Sannio, disagi per la viabilità - LavoroLazio_com : Viabilità Roma, FdI: 'Protesta dei cittadini per ciclabile via Gregorio VII' “Continuano i disagi per i cittadini d… - AndriaLiveIt : #Andria Automezzo bloccato sull'Andria-Trani, disagi alla viabilità. Le foto -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità disagi Viabilità e disagi tra frane e strade chiuse: l'appello della FeNAILP di Amalfi e la modifica di 3 linee di Busitalia

'Dissequestro dell'area e rispristino della viabilità' è quanto ha chiesto dal Delegato della FeNAILP di Amalfi, Franco Florio alla Procura della Repubblica di Salerno , al Presidente della Regione ...

Continua il caos nelle autostrade tra Piemonte e Liguria

Ovada " Autostrade in tilt tra Piemonte e Liguria. "Ci sono stati enormi disagi - dice Giuseppe Tagnochetti, coordinatore Ligure di Trasporto unito - , come del resto ...straordinari lungo la viabilità ...

Viabilità, guerra sul senso unico Il Gazzettino 'Dissequestro dell'area e rispristino della' è quanto ha chiesto dal Delegato della FeNAILP di Amalfi, Franco Florio alla Procura della Repubblica di Salerno , al Presidente della Regione ...Ovada " Autostrade in tilt tra Piemonte e Liguria. "Ci sono stati enormi- dice Giuseppe Tagnochetti, coordinatore Ligure di Trasporto unito - , come del resto ...straordinari lungo la...