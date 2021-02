Lega e Forza Italia in pressing su Draghi. (Di martedì 16 febbraio 2021) di Redazione. In attesa del voto di fiducia alle Camere, Mario Draghi si trova davanti già i primi ostacoli. Oltre a comporre il delicato mosaico dei... Leggi su freeskipper (Di martedì 16 febbraio 2021) di Redazione. In attesa del voto di fiducia alle Camere, Mariosi trova davanti già i primi ostacoli. Oltre a comporre il delicato mosaico dei...

DaniloToninelli : Rispetterò il voto degli iscritti ma vi dico chiaramente che sono orgoglioso di aver votato no ad un governo con Fo… - riotta : Ripeto: per favore basta irridere le incoerenze di tanti grillini, Pd, Lega, Forza Italia, Leu. Si contraddicono, e… - fattoquotidiano : Pd e M5S hanno provato fino all’ultimo a far ritirare gli emendamenti di Lega, Forza Italia, Italia Viva e Azione v… - patrabel : RT @PresuttiAldo: CLAMOROSO BALZO IN AVANTI DEL CENTRODESTRA nella nuova fase politica aperta col governo di Draghi Primo sondaggio dell’… - natalinogori51 : La Regione Piemonte ed il blocco degli impianti sciistici. Le reazioni della Giunta regionale, di Forza Italia e Le… -