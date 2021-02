Gerry Scotti in grave difficoltà: Maurizio Costanzo decide di aiutarlo (Di martedì 16 febbraio 2021) Gerry Scotti, trovatosi in un momento di grave difficoltà, ha ricevuto il sostegno del collega, il celebre presentatore tv e giornalista Maurizio Costanzo. Che cosa è successo? Cosa è successo a Gerry Scotti e perchè Maurizio Costanzo lo ha aiutato (fonte Instagram)Gerry Scotti è uno dei conduttori televisivi più amati del panorama nazionale. Presentatore di alcuni programmi cult come The Wall e Caduta libera, ultimamente si è trovato in un momento di difficoltà. C’entra proprio uno dei suoi celebri programmi, ragion per cui il collega Maurizio Costanzo ha deciso di aiutarlo dandogli il suo sostegno. Che cosa è ... Leggi su altranotizia (Di martedì 16 febbraio 2021), trovatosi in un momento di, ha ricevuto il sostegno del collega, il celebre presentatore tv e giornalista. Che cosa è successo? Cosa è successo ae perchèlo ha aiutato (fonte Instagram)è uno dei conduttori televisivi più amati del panorama nazionale. Presentatore di alcuni programmi cult come The Wall e Caduta libera, ultimamente si è trovato in un momento di. C’entra proprio uno dei suoi celebri programmi, ragion per cui il collegaha deciso didandogli il suo sostegno. Che cosa è ...

zazoomblog : Gerry Scotti è arrivato al capolinea? Futuro per lui è incerto - #Gerry #Scotti #arrivato #capolinea? - zazoomblog : Gerry Scotti in grave difficoltà: Maurizio Costanzo decide di aiutarlo - #Gerry #Scotti #grave #difficoltà: - icenosleeps : non mi sento bene Se JoJo fosse doppiato da Paolo Bonolis e Gerry Scotti - 99wallss : a tanto così da mandare a fanculo definitivamente louis ed entrare nel fandom di gerry scotti - Dansai75 : RT @pazzipergerry: la super pagina fan1 dedicata a @Gerry_Scotti sempre con voi. -