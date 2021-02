Etna in eruzione, i colori spettacolari della colonna di fumo che si leva dal vulcano – Video (Di martedì 16 febbraio 2021) Imponente attività eruttiva dell’Etna, da stamattina, accompagnata da intensi boati e da un trabocco lavico. Parte del cratere di sud-est è crollato. Nelle immagini, le spettacolari colonne di fumo che si alzano dal vulcano siciliano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Imponente attività eruttiva dell’, da stamattina, accompagnata da intensi boati e da un trabocco lavico. Parte del cratere di sud-est è crollato. Nelle immagini, lecolonne diche si alzano dalsiciliano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MediasetTgcom24 : Etna, il 'ruggito' del vulcano: eruzione spettacolare e alta colonna di fumo #Etna - repubblica : Eruzione Etna, cenere e lava: come non succedeva da anni - rtl1025 : ?? Una spettacolare eruzione è in corso sull'#Etna con una forte attività esplosiva dal cratere di Sud-est e l'emis… - nyozeka_ : RT @MMmarco0: Improvvisa eruzione dell'Etna. Forti esplosioni mentre in tutta l'area Etnea è in corso una pioggia di cenere e lapilli fin… - pualai : RT @Lasiciliaweb: Violenta eruzione dell'Etna CLICCA PER LEGGERE -