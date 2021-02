Cisco: con le grandi realtà del paese per la trasformazione digitale e la cybersecurity (Di martedì 16 febbraio 2021) (Milano, 16 febbraio 2021) - Oggi pomeriggio, in occasione dell'evento digitale “Un anno di cybersecurity Co Innovation Center a Milano” Cisco metterà al centro dell'attenzione il valore chiave della collaborazione con le realtà più importanti del paese, per accelerare l'innovazione delle imprese e della società. Alla presenza di molti ospiti e dei vertici dell'azienda, a partire dal CEO Chuck Robbins – collegati in remoto ma presenti “in ologramma”- si farà il punto sugli scenari inediti che stiamo vivendo a causa della pandemia, per rilanciare insieme una nuova visione di digitalizzazione realmente centrata sull'uomo. L'iniziativa si tiene dalle 16.00 alle 18.00 e si può seguire liberamente L'evento sarà cornice dell'annuncio di un protocollo di intesa con il CINI (Consorzio Interuniversitario ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) (Milano, 16 febbraio 2021) - Oggi pomeriggio, in occasione dell'evento“Un anno diCo Innovation Center a Milano”metterà al centro dell'attenzione il valore chiave della collaborazione con lepiù importanti del, per accelerare l'innovazione delle imprese e della società. Alla presenza di molti ospiti e dei vertici dell'azienda, a partire dal CEO Chuck Robbins – collegati in remoto ma presenti “in ologramma”- si farà il punto sugli scenari inediti che stiamo vivendo a causa della pandemia, per rilanciare insieme una nuova visione di digitalizzazione realmente centrata sull'uomo. L'iniziativa si tiene dalle 16.00 alle 18.00 e si può seguire liberamente L'evento sarà cornice dell'annuncio di un protocollo di intesa con il CINI (Consorzio Interuniversitario ...

