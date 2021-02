Che differenza c’è tra ministeri con e senza portafoglio

Ultime Notizie dalla rete : Che differenza

Il Post

In questi giorni si legge"lo spread è crollato". Certo, con l'arrivo di Draghi ladi rendimento tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi è scesa allo 0,9 per cento. Ma prima, ...ha speso anche parole di apprezzamento per l'iniziativa del neo ministro del lavoro, Andrea ... 'Bisogna incontrarli ed ascoltarli - ha affermato ancora il leader del Carroccio - adi ...“Ieri pomeriggio in una lunga audizione in cui era presente il Dott. Ansaldi, Vice Commissario di Alisa e responsabile della campagna vaccinale in Liguria, e questa mattina seguendo il corso delle int ...Una performance straordinaria dell'azzurra permette all'Italia di conquistare la prima medaglia ai Mondiali di Cortina. Ma esplode la polemica.