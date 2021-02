Catania | Pellegrino | “Rispettati gli impegni e i termini di pagamento”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il Direttore dell'area sportiva del, Maurizioaffida al sito ufficiale le sue riflessioni sul momento dal: “Viviamo una fase cruciale per la squadra e per la società, nelle prossime settimane avremo l’occasione di avvicinarci a traguardi importanti sul piano sportivo ed aziendale. La SIGI, alla quale rivolgo ancora il mio più sentito ringraziamento, si sta adoperando concretamente e senza sosta con tutti i suoi componenti ed i suoi professionisti al fine di rispettare, con enormi sacrifici di natura economica e personale, tutte le scadenze. L’ordinaria amministrazione è vitale per metterci nelle condizioni di continuare un percorso credibile e costruttivo: svolgeremo sempre il nostro lavoro con la massima abnegazione e determinazione, per rendere felice ed orgogliosa la città died ...