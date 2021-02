Andava dagli amici ma ha trovato la morte. Andrea, 28 anni, un volo spaventoso (Di martedì 16 febbraio 2021) È andato fuori strada e poi, prima di finire nella roggia, si è schiantato violentemente contro un albero. Questi gli ultimi momenti di vita di Andrea Olmi, 28 anni, che abitava a Comezzano Cizzago con tutta la sua famiglia. È accaduto ieri sera, lunedì 15 febbraio, intorno alle 20.30, mentre si stava dirigendo ad un appuntamento con dei suoi amici. Proprio loro infatti, gli amici, allarmati dal suo ritardo, erano usciti a cercarlo. (Continua dopo le foto) Le cause sono ancora incerte e da verificare. I fatti sono che l’auto è andata ad impattare contro un albero terminando la sua corsa nel fossato che costeggia la strada provinciale di Comezzano. Il giovane Andrea Olmi è morto sul colpo. A comporre il numero dei soccorsi un passante che ha visto l’auto ribaltata nel canale che corre lungo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) È andato fuori strada e poi, prima di finire nella roggia, si è schiantato violentemente contro un albero. Questi gli ultimi momenti di vita diOlmi, 28, che abitava a Comezzano Cizzago con tutta la sua famiglia. È accaduto ieri sera, lunedì 15 febbraio, intorno alle 20.30, mentre si stava dirigendo ad un appuntamento con dei suoi. Proprio loro infatti, gli, allarmati dal suo ritardo, erano usciti a cercarlo. (Continua dopo le foto) Le cause sono ancora incerte e da verificare. I fatti sono che l’auto è andata ad impattare contro un albero terminando la sua corsa nel fossato che costeggia la strada provinciale di Comezzano. Il giovaneOlmi è morto sul colpo. A comporre il numero dei soccorsi un passante che ha visto l’auto ribaltata nel canale che corre lungo la ...

