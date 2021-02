Un Governo “politico” di competenti Addio propaganda | ora bisogna studiare

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “La conoscenza e i suoi nemici”, di Tom Nichols, professore alla Harvard University, pubblicato dalla Oxford University Press nel 2017 e l’anno dopo, in Italia, dalla Luiss, ha animato per qualche tempo il discorso pubblico internazionale, su “l’era dell’incompetenza e i rischi per la democrazia”. Negli Usa di Trump e nel Regno Unito di Johnson, nell’Europa dei populismi e dei sovranismi insidiosi, il libro è stato letto, discusso, contestato ma anche e soprattutto apprezzato da parte di tutti coloro che non volevano cedere all’illusione dell’”uno vale uno” e alle contestazioni ignoranti contro le competenze. Adesso la portata devastante della crisi determinata dall’incrocio tra pandemia da Covid19 e recessione economica ha rafforzato la necessità di risposte serie e lungimiranti, per affrontare e provare a risolvere i grandi temi della salute, della sicurezza e dello sviluppo. Si ...