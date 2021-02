pisto_gol : Bisogna fare i complimenti all’Atalanta, che con un monte ingaggi di 45mln€ conquista la finale di Coppa Italia, è… - miguelitocope : Once del Real Madrid @tjcope : Courtois; Mendy, Varane, Nacho, Marcelo (c); Casemiro, Modric, Asensio; Marvin, Benzema y Vinicius. - sportli26181512 : 'Real Madrid, svolta green: Bernabeu a emissioni zero': Secondo alcune indiscrezioni il nuovo stadio dei Blancos po… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La sfida al futuro di #Messi, i rischi per la #Juve e le chance dell'#Atalanta: tutto sul ritorno della #ChampionsLeague h… - IlBuonFabio : RT @sportface2016: #RealMadrid Dalla Spagna la bomba su Sergio Ramos: il difensore lascerà Madrid, #Milan una delle papabili destinazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

TUTTO mercato WEB

(SPAGNA) - Svolta green per il. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Forbes , infatti, il nuovo Santiago Bernabeu potrebbe essere il primo stadio al mondo a emissioni zero . La società di Florentino Perez ha ...'Con Alex Sandro siamo cresciuti insieme - le parole di Danilo - dal Brasile, al Porto, poi lui è passato alla Juventus e io al, passando poi per il City e per poi ritrovarci in ...Donny Van de Beek si sta rivelando un flop al Manchester United e in Inghilterra lo danno già per partente nella prossima sessione estiva.MADRID (SPAGNA) - Svolta green per il Real Madrid. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Forbes, infatti, il nuovo Santiago Bernabeu potrebbe essere il primo stadio al mondo a emissioni zero. La ...