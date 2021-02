Mercoledì la fiducia in Senato | scontro nel M5s Spaccatura in sinistra italiana

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Su pandemia e Recovery fund si impongono scelte immediate in attesa dello scontato voto didiprossimo e se scontati sono i numeri non si può dire altrettanto degli equilibri al suo .

Montecitorio : Inizia l'iter per la #fiducia al nuovo Governo; mercoledì 17 febbraio alle 11.30 la consegna da parte del President… - buronjek : RT @tg2rai: Il #GovernoDraghi alla prova del Parlamento, mercoledì al Senato il primo voto di fiducia. Emergenze e riforme i nodi sui quali… - tvbusiness24 : ??#Governo, Draghi al Senato il 17 febbraio alle 10 per la fiducia. Il M5s torna su Rousseau dalle 12 di domani a me… - barbaraanfossi1 : @LegaSalvini Faccio sommessamente notare che mercoledì voterete la fiducia a questo delinquente assieme alla lamorgese complimenti - crespil72 : mercoledì vedremo col voto di fiducia se la #lega si prosterà supinamente alla fiducia a #Draghi o se invece sarà c… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì fiducia

Il Gazzettino

Su pandemia e Recovery fund si impongono scelte immediate in attesa dello scontato voto didiprossimo e se scontati sono i numeri non si può dire altrettanto degli equilibri al suo ...Sono previstealle 10 le comunicazioni del premier Mario Draghi nell'aula del Senato, in vista del voto dial governo, previsto in serata. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, dopo il ...