Le previsioni meteo di martedì 16 febbraio

(Di lunedì 15 febbraio 2021) – Nuvole e schiarite al Nord, al Centro addensamenti compatti sul versante tirrenico. Ampie schiarite al Sud. – Condizioni in considerevole miglioramento sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Nord – Nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali con addensamenti sulla Liguria Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali con nuvole e schiarite su quasi tutto il settore. Addensamenti compatti e isolati piovaschi interesseranno la Liguria. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno gli 11 gradi. Centro – Nuvole sul versante tirrenico con possibili rovesci sulla Toscana Addensamenti compatti interesseranno le regioni tirreniche con precipitazioni sparse sulla Toscana. Cielo in prevalenza sereno sul versante adriatico. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime ...