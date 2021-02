GF Vip: tutte le anticipazioni per la puntata di stasera, 15 febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 giunge a quota quaranta puntate. “Merito”, si fa per dire, della puntata in onda oggi, lunedì 15 febbraio 2021, con Alfonso Signorini che torna a tenere le redini del programma su Canale 5 e gli opinionisti Pupo e Antonella Elia altrettanto pronti con i loro assist in diretta ed interventi in studio. Cosa succederà però questa sera in trasmissione? Grande Fratello Vip, le anticipazioni per la puntata di stasera Stando alle anticipazioni ufficiali rese note da Mediaset e dalla produzione del Grande Fratello Vip, saranno almeno tre gli argomenti affrontati stasera in puntata. Alla finale manca meno di un mese e i concorrenti ancora nella Casa sono nove. Questa sera i telespettatori di Canale 5 scopriranno chi altro ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 15 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 giunge a quota quaranta puntate. “Merito”, si fa per dire, dellain onda oggi, lunedì 15, con Alfonso Signorini che torna a tenere le redini del programma su Canale 5 e gli opinionisti Pupo e Antonella Elia altrettanto pronti con i loro assist in diretta ed interventi in studio. Cosa succederà però questa sera in trasmissione? Grande Fratello Vip, leper ladiStando alleufficiali rese note da Mediaset e dalla produzione del Grande Fratello Vip, saranno almeno tre gli argomenti affrontatiin. Alla finale manca meno di un mese e i concorrenti ancora nella Casa sono nove. Questa sera i telespettatori di Canale 5 scopriranno chi altro ...

