Dayane Mello a luci rosse su Taylor Mega. Lei: “Ehh, io potrei raccontare tante cose” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tommaso Zorzi e Dayane chiacchierano e fanno apprezzamenti sull’influencer Scambio di confessioni hot al Gf Vip tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi. L’argomento di discussione? Taylor Mega. Dayane nella casa ha instaurato un’amicizia speciale con un’altra concorrente, Rosalinda Cannavò, che proprio in queste ore si è scambiata il primo bacio con Andrea Zenga. E ora l’attenzione della bella brasiliana si è spostata verso un’altra donna, la bellissima influencer 27enne, che su insistenza dei fan, ha detto dal suo social: “Ehh, io potrei raccontare tante cose”, ma poi nessun dettaglio in più, lasciando i fan col fiato sospeso. “Ma lei è bella, proprio stupenda. Va a dormire a mezzanotte, ha un fisico bello, ma mangia solo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tommaso Zorzi echiacchierano e fanno apprezzamenti sull’influencer Scambio di confessioni hot al Gf Vip trae Tommaso Zorzi. L’argomento di discussione?nella casa ha instaurato un’amicizia speciale con un’altra concorrente, Rosalinda Cannavò, che proprio in queste ore si è scambiata il primo bacio con Andrea Zenga. E ora l’attenzione della bella brasiliana si è spostata verso un’altra donna, la bellissima influencer 27enne, che su insistenza dei fan, ha detto dal suo social: “Ehh, io”, ma poi nessun dettaglio in più, lasciando i fan col fiato sospeso. “Ma lei è bella, proprio stupenda. Va a dormire a mezzanotte, ha un fisico bello, ma mangia solo ...

fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - ant19mar : RT @AtlantisProm: La regola numero uno per essere fan di Dayane Mello è non affezionarsi mai alla persona che sta al suo fianco perché o qu… - IlariaZorpina : RT @FelipeMaryFanti: In un mondo di Dayane Mello siate Stefania Orlando #tzvip - martaconti18 : RT @Wolf___90: Tommaso: “Amore ma vale tutto a questo punto…” Dayane: 'Lei ha un pubblico brasiliano adesso,ma non lo so perché con questa… - njhvato : RT @FelipeMaryFanti: In un mondo di Dayane Mello siate Stefania Orlando #tzvip -