Cremona | aggredisce fratello con mannaia e stella ninja | arrestato

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Ha aggredito ilcon unae unada, provocandogli ferite a una mano e a un braccio. Un uomo di 29 anni, cittadino rumeno, è statodai carabinieri a Casalmaggiore, in provincia di, per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il 29enne prima ha aggredito ilcolpendolo con una lama di coltello priva di manico e con unaall'avambraccio e alla mano sinistra. Poi, una volta intervenuti i militari, ha cercato di colpirlo con una. Mentre cercavano di immobilizzarlo, l'uomo ha ferito anche uno dei militari che ha riportato lesioni a una spalla. L'aggredito è stato portato in ospedale con ferite giudicate ...

Ultime Notizie dalla rete : Cremona aggredisce

Sky Tg24

