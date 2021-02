Upamecano | colpo Bayern

(Di sabato 13 febbraio 2021) Come da tradizione ilMonaco anticipa tutte e mette le mani su Dayot, difensore centrale del Lipsia che, a partire dal prossimo 1 luglio, si trasferirà alla corte di Flick per una cifra intorno ai 42 milioni di euro come previsto dalla clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. La conferma è arrivata direttamente dal ds delMonaco, Hasan Salihamidzic, ai microfoni della Bild: “Posso confermare l’accordo pere ne siamo molto contenti. Abbiamo avuto discussioni positive, intense e professionali con Dayot e il suo agente Volker Struth per molti mesi. Abbiamo avuto una concorrenza molto dura ma lo sapevamo. Il giocatore è un giovane, 22 anni, le cui qualità sono già straordinariamente sviluppate. Sono sempre stato convinto che avessimo ottime chanches. Gli abbiamo ...

Il Bayern sborserà i 42,5 milioni di euro della clausola rescissoria mentre, che era nel mirino di altri importanti club europei come il Real Madrid, firmerà un contratto di cinque ......ad un doppioin difesa. Secondo il 'Sun', il manager tedesco starebbe guardando con attenzione in Bundesliga e avrebbe individuato in Nicklas Sule del Bayern Monaco e in Dayotdel ...Colpo in prospettiva per il Bayern Monaco che si aggiudica, per i prossimi anni, le prestazioni di Dayot Upamecano. Il difensore classe 1998 arriverà in estate dal Lipsia e ha ...Bayern Monaco senza limiti. Nemmeno il tempo di festeggiare il Mondiale per club che Salihamidzic annuncia l’ingaggio di Upamecano ...