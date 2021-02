Roma Udinese oggi alle 12.30 Gotti: “Spero che la squadra diventi sempre più forte” (Di sabato 13 febbraio 2021) Le parole di mister Gotti alla vigilia di Roma-Udinese La vittoria contro l’Hellas può avere certificato il salto di qualità dell’Udinese?Ogni partita mette in discussione questo principio. Con la Roma sicuramente non sarà una gara facile, ha vinto contro tutte le avversarie della parte destra della classifica. Il livello con cui ci confronteremo domani potrà farci capire qualcosa in più. Come ha visto la squadra dopo quattro risultati utili consecutivi?Bene. Sappiamo che non sempre ciò che si vede in settimana corrisponde a cosa si vedrà poi in campo, resta il fatto che abbiamo lavorato molto bene. Che Roma si aspetta?È difficile prevedere a priori la direzione che prenderà la gara. La Roma è una squadra ... Leggi su udine20 (Di sabato 13 febbraio 2021) Le parole di misteralla vigilia diLa vittoria contro l’Hellas può avere certificato il salto di qualità dell’?Ogni partita mette in discussione questo principio. Con lasicuramente non sarà una gara facile, ha vinto contro tutte le avversarie della parte destra della classifica. Il livello con cui ci confronteremo domani potrà farci capire qualcosa in più. Come ha visto ladopo quattro risultati utili consecutivi?Bene. Sappiamo che nonciò che si vede in settimana corrisponde a cosa si vedrà poi in campo, resta il fatto che abbiamo lavorato molto bene. Chesi aspetta?È difficile prevedere a priori la direzione che prenderà la gara. Laè una...

