Proteste nel Pd per mancanza ministri donna. Madia: “Gestione machista”. Quartapelle: “Berlusconi ha fatto meglio di noi” (Di sabato 13 febbraio 2021) C’è chi parla di Gestione “machista”, chi di “fatto grave” e chi, addirittura, arriva a dire che “Berlusconi ha fatto meglio di Zingaretti”. È polemica all’interno del Partito Democratico dopo la decisione di non affidare nemmeno uno dei tre ministeri del nuovo governo Draghi a una donna, unico caso tra tutti i partiti coinvolti nella coalizione, escluso LeU che, però, ha ottenuto un solo ministero, quello del riconfermato Roberto Speranza alla Salute. “Il nostro statuto prevede metà delle cariche per le donne. Se ci fossimo comportati come Forza Italia oggi parleremmo di un nuovo governo con dieci donne ministre e tredici ministri uomini, quindi un governo perfettamente in linea con la rappresentanza di genere a livello europeo”, ha detto Lia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) C’è chi parla di”, chi di “grave” e chi, addirittura, arriva a dire che “hadi Zingaretti”. È polemica all’interno del Partito Democratico dopo la decisione di non affidare nemmeno uno dei tre ministeri del nuovo governo Draghi a una, unico caso tra tutti i partiti coinvolti nella coalizione, escluso LeU che, però, ha ottenuto un solo ministero, quello del riconfermato Roberto Speranza alla Salute. “Il nostro statuto prevede metà delle cariche per le donne. Se ci fossimo comportati come Forza Italia oggi parleremmo di un nuovo governo con dieci donne ministre e trediciuomini, quindi un governo perfettamente in linea con la rappresentanza di genere a livello europeo”, ha detto Lia ...

ZZiliani : P.S. Per la cronaca, se #Orsato avesse ammonito (com’era tenuto a fare) #Ronaldo in occasione della sceneggiata del… - ArrigoFu : Che cosa imbarazzante che è diventato #Chiesa in un pugno di partite. Questo ha proprio la merda juventina nel dna.… - Matti8Mattina : @niccolo_bonato @AntoniaAtravagl Ho insegnato per 20 anni nel liceo scientifico Pni. Era un gioiello. Cancellato da… - ccarchitetto : RT @Aelois_: Sento spesso da bambocci ventenni proteste come 'non capisco come uno che ha 10 anni più di me se la possa prendere con me'. A… - a_colonello : RT @Aelois_: Sento spesso da bambocci ventenni proteste come 'non capisco come uno che ha 10 anni più di me se la possa prendere con me'. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste nel La litania dei delusi, specie dentro ai partiti

E siccome questo traguardo non è stato raggiunto nemmeno questa volta, ecco levarsi alte le proteste, principalmente nel Pd, per bocca di Orfini e di Valeria Fedeli, autorevoli dirigenti del partito, ...

Roma, Fonseca oltre le pressioni: 'Dzeko e Mayoral? Decido io'

L'arbitro non dovrebbe essere influenzato dalle proteste dei giocatori. La squadra ha dimostrato ... È lo scenario più difficile nel calcio: avere una squadra che difende insieme, vicino alla porta. Non ...

Myanmar, ancora proteste nel nome di Aung San. Raid notturni dei militari Rai News Diretta Napoli-Juve 1-0: Insigne la sblocca dal dischetto al 31'

33'pt Proteste azzurre per l'intervento di Chiellini ... Un Napoli-Juve assai interessante quello che andrà in scena nel tardo pomeriggio al Maradona. Da un lato c'è la squadra di Gattuso che vive un ...

Covid nell'Agrigentino, 33 nuovi casi. Attuali positivi 582. Micciché: "I contagi continuano"

Ci sono 2 nuovi ricoverati, e ben 45 nuovi guariti. I positivi totali sono 87 ma ci sono stati 5 guariti Sono 33 i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Agrigento, più cinque rispetto a ieri. Comples ...

E siccome questo traguardo non è stato raggiunto nemmeno questa volta, ecco levarsi alte le, principalmentePd, per bocca di Orfini e di Valeria Fedeli, autorevoli dirigenti del partito, ...L'arbitro non dovrebbe essere influenzato dalledei giocatori. La squadra ha dimostrato ... È lo scenario più difficilecalcio: avere una squadra che difende insieme, vicino alla porta. Non ...33'pt Proteste azzurre per l'intervento di Chiellini ... Un Napoli-Juve assai interessante quello che andrà in scena nel tardo pomeriggio al Maradona. Da un lato c'è la squadra di Gattuso che vive un ...Ci sono 2 nuovi ricoverati, e ben 45 nuovi guariti. I positivi totali sono 87 ma ci sono stati 5 guariti Sono 33 i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Agrigento, più cinque rispetto a ieri. Comples ...